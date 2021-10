Elezioni a Forino, Olivieri si riprende la fascia tricolore

Riannoda il filo spezzato a maggio. Antonio Olivieri si riprende la fascia tricolore, dopo la defenestrazione dei mesi scorsi. In quella occasione, le dimissioni rassegnate da alcuni consiglieri della sua ex maggioranza e dall’opposizione determinarono lo scioglimento del Consiglio Comunale del paese. Da allora, a guidare l’ente è stato il commissario Rosanna Gamerra, capo gabinetto della Prefettura di Avellino. Olivieri torna in sella per riprendere ciò che era stato costretto a interrompere a meno di tre anni dalla sua prima elezione sulla poltrona apicale del municipio. La sfida è stata tirata.

