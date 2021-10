Elezioni a Guardia Lombardi, la vittoria di Siconolfi

In paese si cambia dopo cinque anni. L’uscente Antonio Gentile perde la partita per il bis e il nuovo sindaco sarà Francescantonio Siconolfi. Quasi una sfida al fotofinish nel borgo più alto dell’Alta Irpinia.

Scrutinio partito in leggero ritardo rispetto ad altre zone ed è stata subito incertezza, in un’appassionante corsa serrata verso il Municipio all’ultima scheda o quasi. Siconolfi e la lista “Guardia Futura” vincono le amministrative per ventotto voti di scarto sugli avversari.

A caldo le dichiarazioni del nuovo primo cittadino: «Sono sinceramente molto emozionato – dice il giovane agronomo -. Emozionato per il calore e per il sostegno della gente. A Guardia le persone hanno voluto cambiare dando una svolta radicale al modo di amministrare. Gli anni scorsi, l’ho detto anche in campagna elettorale, sono stati fallimentari e anche per questo i cittadini ci hanno premiato».