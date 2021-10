Elezioni a Pietrastornina, Rizzo conserva la fascia tricolore

«Ha vinto di nuovo la nostra comunità. Grazie a tutta la gente del paese che mi ha confermatro la fiducia». E’ emozionato Amato Rizzo, rieletto alla carica di sindaco del Comune del Partenio. Nel tardo pomeriggio il responso delle urne.

Elezioni a Rotondi, vince la visione di Ilario

Rizzo ha vinto con la sua lista «Vivere Pietrastornina». Schierato contro Alfonso Lorenzo Urciuolo, con la civica «Scegliamo Pietrastornina». Rizzo fin dall’inizio della campagna elettorale ha sottolineato che: «Bisogna far crescere il turismo. Ed è questo ciò che abbiamo intenzione di fare. Vogliamo utilizzare e sfruttare la nostra miniera, che è la montagna. In questo senso, peraltro, già ci siamo mossi ottenendo un finanziamento di circa un milione di euro per la strada che porta in quota».