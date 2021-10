Elezioni a Rotondi, vince la visione di Ilario

Gli elettori voltano pagina, dando fiducia al progetto amministrativo di Giuseppe Ilario e di «Rotondi Unita». Un successo quello del già direttore del Conservatorio «Nicola Sala» di Benevento che non è stato mai in discussione nonostante che alla fine lo scarto tra le due liste sia stato di 123 voti.

«Voglio iniziare ricordando a tutti il nome della mia lista - così il neo primo cittadino -. Non è uno slogan, è una visione; fin dall’inizio era chiaro che su questa visione avrei lavorato. Il sogno che avevo nel cuore è diventato realtà. I miei più vivi sentimenti di gratitudine a tutti coloro che hanno avuto fiducia in questo progetto di rinnovamento: in primo luogo coloro che hanno creduto in noi e sono entrati in cabina elettorale per votarci; poi i candidati della lista che si sono impegnati allo spasimo; e ancora i ragazzi e i collaboratori che hanno supportato la nostra campagna elettorale spendendosi senza risparmio e senza guadagni, per far vincere il cambiamento. Ringrazio anche i miei avversari: i loro argomenti mi hanno fortificato oltre misura e dato uno sprint in più per andare avanti anche nei momenti più difficili. Adesso che la campagna elettorale appena trascorsa, non poco combattuta, è alle spalle, c’è spazio soltanto per il pensiero delle tante cose da fare. Do quindi loro appuntamento in Consiglio comunale, per iniziare a discutere di fatti concreti ritrovando armonia in una azione comune. La mia squadra, ve lo assicuro, è già al lavoro. Da domani quanto abbiamo promesso al servizio dei cittadini inizierà a concretarsi, nel pensiero di una Rotondi finalmente Unita».