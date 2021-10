Elezioni a Sant'Angelo all'Esca, Iannuzzo centra l'obiettivo

Ha creduto fino all’ultima scheda nella sua riconferma piena a primo cittadino del più piccolo Comune del Medio Calore, Sant’Angelo all’Esca.

Attilio Iannuzzo, quarantaquattro anni, è di nuovo sindaco. Stavolta, a differenza di un lustro fa, ha vinto su uno sfidante vero, Angelo Antonio Penta, ex cancelliere con l’ambizione, puntualmente gelata, di indossare la fascia tricolore. Lontano dai seggi, come ha imposto il nuovo dispositivo anti-Covid, Iannuzzo ha seguito dal quartier generale del suo gruppo ormai rodato le operazioni di scrutinio. E’ stato aggiornato in tempo reale fino a quando un improvviso black-out alla rete e a WhatsApp ha interrotto bruscamente le comunicazioni ma non l’emozione della rielezione a sindaco.

