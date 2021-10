Elezioni a Serino, Pelosi: vittoria e nuovo mandato

Non c’è stata storia. Vito Pelosi si conferma sindaco con percentuali bulgare. L’andamento dello spoglio ha subito dato indicazioni precise. Una vittoria schiacciante per il primo cittadino uscente e la sua lista «Serino Bene Comune». Un’affermazione netta contro l’unico avversario in campo, Vincenzo Ianniello, che è stato vice di Pelosi fino a qualche ora fa. Alla vigilia della presentazione delle candidature s’è consumato il divorzio tra i due dopo cinque anni di condivisione dell’azione amministrativa. Ianniello ha scelto la strada dell’autonomia, dando vita a una squadra di partito legata alla sezione locale del Pd.

