Un sindaco uscente, Gianluca Festa, ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere, falso, turbativa d'asta, è uno choc forte per la città del pane e politica. L'immagine del sindaco che si porta via il computer dello studio al Comune è il punto più basso della storia recente della città. Avellino prova a superare il trauma candidando omeopaticamente la vice di Festa di un quinquennio, Laura Nargi (anche lei indagata nell'inchiesta sui concorsi e le gare d'appalto in Comune); ci prova anche con Antonio Gengaro, il vice sindaco che venti anni fa affiancò un mitico primo cittadino come Antonio Di Nunno.



Accanto a loro in corsa un anchorman della tv di Stato, il giornalista Rino Genovese. Le civiche che sostengono Nargi e Genovese devono vedersela con i partiti tradizionali che vanno con Gengaro (Pd e M5S) e altri tre candidati: Gennaro Romei (Udc), Vittorio Boccieri (vicino al Partito Comunista) D'Andrea (vicino a Rifondazione). E il civismo contro i partiti è un tema di questa campagna elettorale che prova a far discutere la città. L'altro giorno un buontempone ha distribuito manifestini d'annata originali con un «vota De Mita» a caratteri cubitali, nostalgia canaglia. E forse la vera questione è l'identità cittadina che va ritrovata ora che si è definitivamente dispersa.

Il terremoto

La capitale del terremoto ha provato a diventare negli anni la, almeno quelle irpine. È stato il sogno di ogni sindaco del capoluogo. Ma solo quando oltre mezzo secolo fa un) riuscì a deviare il tracciato dell'autostrada del Sole verso Avellino, si visse un momento di gloria. Da allora progressivamente si chiuse laa e poi quella per Salerno e Benevento (dove invece sono cominciati a partire da un quinquennio i treni ad Alta Velocità). Diverso il discorso del post sisma, che al di là della ricostruzione di case e infrastrutture con spese contabilizzate in migliaia di miliardi di lire dell'epoca, ha comportato la nascita diche si fregiano della presenza di grandi marchi dell'industria italiana e internazionale: da Zuegg a Ferrero, da Rolls Royce a Stellantis.Ad Avellino il tasso di occupazione è delrispetto aldel. Uno zoccolo duro di occupazione anche qualificatissima in un mix tra manifatturiero tradizionale e innovazione spinta (come la Omi che produce tecnologie aerospaziali e Acca che è leader internazionale nei software di progettazione ingegneristica). Avellino ha provatoa rinascere con la, ilattira allievi a dalla, ma non ha un corso universitario vero, solo gemmazioni della

E forse proprio l'idea che Avellino potesse fare da se, senza l'apporto della provincia, è stato l'elemento che oggi le forze in campo cercano di recuperare. L'Irpinia ha tre vini a denominazione di origine controllata e garantita, un settore della raccolta delle nocciole e della trasformazione tra i primi in Italia, un significativo apporto al pil del settore dolciario (cioccolato e torroni) eppure ad Avellino manca un centro fieristico dove approdare a caccia di bontà locali. Sette giorni fa, in città, per degustare Taurasi, Fiano e Greco di Tufo si aggirava Spalletti, tanto per dire.

Il blitz

Tutte questioni che i candidati hanno tirato fuori insieme alla questione trasporti (Avellino è l'), alla questione(l'lrpinia disseta Puglia e Napoli città ma la gestione è in capo all'acquedotto pugliese), a quella dei prefabbricati pesanti post terremoto ancora abitati nonostante la presenza di amianto. Vicende grandi e piccole che devono fare i conti con le alchimie dei partiti: quiper la prima volta ha detto di sì ad un'intesa con i Cinque Stelle facendola benedire dal figlio Piero, mentre il deputato eletto da Fratelli d'Italia, il democristiano, non sostiene la lista dei meloniani che si presenta con un proprio candidato sindaco. Gli strascichi dei blitz in Comune hanno già sbigottito la città, ora potrebbero far crescere l'astensionismo.