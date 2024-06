Saranno Laura Nargi e Antonio Gengaro a contendersi la fascia tricolore del Comune di Avellino al ballottaggio. La candidata sindaco del fronte civico legato all'amministrazione uscente e quello del campo largo hanno superato il 30% dei consensi al primo turno e torneranno in campo per il testa a testa finale il prossimo 23 giugno.

Non si sono registrate particolari sorprese. Malgrado la lentezza con cui si è svolto lo spoglio, infatti, fin da subito Nargi e Gengaro hanno creato un solco tra sé e gli altri candidati a sindaco in campo. L'unico a reggere, almeno all'inizio, è stato il candidato del «Patto Civico», Rino Genovese, che, però, presto ha dovuto cedere il passo. Nargi è alla testa della coalizione civica composta dalle liste «Davvero», «W la Libertà» e «Siamo Avellino», mentre Gengaro rappresenta la sintesi dell'ampia coalizione di centrosinistra composta da quattro liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, «Avellino Progetto Partecipato» e «Per Avellino con Gengaro».

«Il voto degli avellinesi - ha affermato Nargi - è stato inequivocabile e ha premiato la mia persona, la nostra proposta, l'idea di città messa in campo insieme alla mia squadra. Avellino ha spiegato - non vuole tornare indietro nel tempo e questo appare evidente. Vuole, piuttosto, guardare con fiducia al futuro ed è per questo che l'elettorato ha riposto la sua fiducia verso di me e verso la mia coalizione». Venendo al ballottaggio, invece, «nelle prossime due settimane ha chiarito - lavoreremo con ancora più determinazione e passione per allargare questo consenso e lo faremo senza snaturare la nostra proposta per Avellino, parlando direttamente agli avellinesi, con sincerità e schiettezza».

La campagna elettorale che si è appena conclusa per Nargi è stata «impegnativa ed entusiasmante», un vero e proprio «viaggio straordinario, che abbiamo compiuto quartiere per quartiere, raccogliendo le migliori energie e il grande affetto delle gente che mi ha schermato dalle miserie, dalle ingiurie e dalle invettive di chi non aveva altra arma se non questa per fronteggiare la mia proposta». Nonostante questo, però, «appare evidente ha evidenziato Nargi - che la nostra proposta è stata apprezzata da buona parte della città. Questo perché non solo abbiamo dimostrato di aver lavorato bene per cinque anni, ma abbiamo messo in campo un programma articolato e concreto che gli avellinesi hanno ritenuto convincete, ambizioso e innovativo».

Gengaro, invece, è partito ringraziando gli avellinesi che lo hanno sostenuto anche perché «già da diverso tempo avvertivo una simpatia crescente nei nostri confronti e nei confronti della nostra proposta politica». Quanto all'appuntamento del ballottaggio, poi, «sono certo ha affermato che tutti i miei elettori non andranno al mare quel giorno perché hanno a cuore le sorti della città e si sentiranno ancora più impegnati di prima».

In termini politici, invece, «parlerò ha chiarito a tutti ma la cornice nella quale mi muoverò resta una cornice progressista».

Dunque, la sfida lanciata a Nargi: «Facciamo un confronto pubblico, scelga lei dove e come e anche i giornalisti che dovranno condurlo. Voglio parlare dei problemi che riguardano Avellino, del perché la piscina comunale è chiusa e lo è anche il centro per l'autismo, del perché si sta consentendo di costruire sul Fenestrelle e del perché l'appalto per la Dogana è fermo da 5 anni». E ancora: «Voglio sapere perché Avellino è una delle città più inquinate d'Italia e i genitori devono pagare venti euro in più per la mensa dei propri figli. Insomma, voglio discutere delle questioni che riguardano i cittadini».

A rappresentare lo zoccolo duro delle liste di Nargi, la nutrita pattuglia di amministratori uscenti composta, tra gli altri, dagli ex assessori Giuseppe Negrone, Marianna Mazza e Antonio Genovese, ma anche da amministratori storici come l'ex presidente del consiglio comunale Ugo Maggio, Monica Spiezia e Alberto Bilotta. A spingere elettoralmente la compagine di centrosinistra, invece, diversi consiglieri di minoranza uscenti come i democrat Nicola Giordano, Ettore Iacovacci, Marietta Giordano e Luca Cipriano, ma anche riferimenti di altre forze politiche come Fernando Picariello del Movimento 5 Stelle, Amalio Santoro di «Si Può» e Francesco Iandolo di APP.