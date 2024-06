È Rino Genovese il grande escluso dal ballottaggio che decreterà le sorti amministrative del Comune di Avellino. Le urne, infatti, hanno affidato al candidato sindaco del «Patto Civico» circa il 20% dei consensi, utile per un terzo posto che lascia sicuramente l'amaro in bocca se si considera che a sostenerne la corsa c'era una coalizione ampia e variegata composta da ben cinque liste.

Si tratta di «Forza Avellino», coordinata dal sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, «Moderati e Riformisti», trainata dal consigliere regionale Livio Petitto, «La Rondine» sponsorizzata dall'associazione «Primavera Meridionale», «I cittadini in Movimento» legata all'avvocato Massimo Passaro e della lista «Patto Civico» organizzata in maniera diretta da Genovese. Le prime ore di spoglio, in realtà, avevano lasciato ai sostenitori della formazione qualche speranza, visto che il distacco con Laura Nargi e Antonio Gengaro (che andranno al ballottaggio, ndr) non sembrava nettissimo, ma il costante aggiornamento dei dati ha reso il gap sempre più ampio fino al punto di non ritorno.

«Ho accolto i numeri emersi ha affermato Genovese con estrema soddisfazione e grande orgoglio. Sapevamo che ci saremmo scontrati contro i due poteri forti della città: quello politico rappresentato dal centrosinistra che ha governato per decenni e quello amministrativo rappresentato dalla squadra di governo uscente, ma possiamo dirci soddisfatti del lavoro svolto». Per Genovese è importante che «un avellinese su quattro abbia condiviso e compreso la nostra visione di città», anche se «probabilmente ha sottolineato è mancato il tempo necessario per spiegare bene a tutti il progetto che avevamo in mente, benché non siano assolutamente mancati l'affetto e la stima di moltissime persone».

Venendo al ballottaggio che si terrà nelle giornate del 23 e del 24 giugno, invece, «noi ha chiarito Genovese rappresentiamo una percentuale consistente che sarà determinante per l'elezione di qualsiasi sindaco. In queste settimane ha aggiunto - abbiamo proposto un principio, quello della democrazia partecipata, che per noi non è un semplice slogan, ma un valore in cui crediamo fermamente, per cui ci riuniremo e decideremo tutti insieme, io e i centocinquanta candidati al consiglio che amo definire il mio esercito della salvezza, il da farsi». Per stabilire chi sostenere, trattandosi di una compagine civica, si ragionerà soprattutto di programmi.

«Siamo scesi in campo ha detto Genovese per proporre agli avellinesi un programma con priorità chiare come le politiche sociali e la sostenibilità. Vedremo chi vorrà condividere queste idee e capiremo se ci sarà lo spazio per una convergenza, perché quello che ci interessa è che Avellino venga amministrata in questo modo». Insomma, preso atto del risultato del primo turno gli occhi sono già rivolti verso il secondo. Genovese, ieri pomeriggio, ha seguito lo spoglio dal comitato elettorale di Piazza Libertà. Al suo fianco moltissimi sostenitori e candidati consiglieri tra cui l'ex amministratore cittadino Pino Freda, il segretario provinciale della Democrazia Cristiana con Rotondi, Fausto Sacco, il presidente di dell'associazione «Primavera Meridionale» Sabino Morano.

A fare tappa al comitato per scambiare qualche impressione con lui anche il riferimento di «Base Popolare», Giuseppe De Mita, che nelle settimane scorse aveva annunciato pubblicamente il proprio sostegno al Patto Civico, e uno dei suoi maggiori sponsor politici: il parlamentare Gianfranco Rotondi, accompagnato dall'ex deputato Franco De Luca. Naturalmente, adesso, si attende il responso definitivo delle urne anche per capire quanti saranno i consiglieri legati a Genovese che faranno il loro ingresso a Palazzo di Città.

In queste settimane, i riflettori sono stati puntati principalmente sui candidati della lista dei «Moderati e Riformisti» al cui interno figurano pezzi importanti dell'amministrazione uscente come l'ex assessore Giuseppe Giacobbe e l'ex consigliera Francesca Medugno, senza dimenticare, però, storici amministratori come Sergio Trezza. Lo stesso vale per «Forza Avellino» trainata da volti storici del consiglio comunale come Gerardo Melillo. La discesa in campo di Genovese, però, ha attratto anche esponenti politici di centrodestra, tant'è che nelle sue schiere è candidato l'ex commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Vincenzo Quintarelli.