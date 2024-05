Il centrosinistra a sostegno di Antonio Gengaro conferma le quattro liste di Pd, Movimento 5 stelle, “Per Avellino con Gengaro” e “Avellino progetto partecipato”. Capolista per il Partito democratico è la coordinatrice della segreteria provinciale, Enza Ambrosone.

Ricandidati i consiglieri comunali uscenti Ettore Iacovacci, Nicola Giordano, Marietta Giordano, Luca Cipriano, Gennaro Cesa. In lista anche l'ex assessore allo sport del Movimento cinque stelle, Donatella Buglione, altri storici consiglieri ed amministratori dem, oltre che esponenti della società civile come il notaio Edgardo Pesiri. Da evidenziare la mancata candidatura nella compagine di partito dell'insegnante Rossella Fierro, nome espresso dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, trasferita nella fila di “Per Avellino con Gengaro”. A presenziare alla presentazione della lista anche il segretario provinciale, Nello Pizza: «Di fronte ad un civismo imperante, il Pd riafferma fortemente il primato della politica con una lista di assoluta qualità».

E sullo scontro interno al partito tra la dirigenza di via Tagliamento e l'inquilino di Palazzo Caracciolo, il segretario glissa: «Abbiamo già detto abbondantemente in passato, non voglio tornare sull'argomento. Abbiamo fatto le nostre scelte, e su queste chiediamo il consenso agli elettori».

Nella squadra del Movimento cinque stelle, capeggiata dal capogruppo uscente, Ferdinando Picariello, spiccano i nomi dell'ex assessore all'ambiente, Massimo Mingarelli, della prima candidata a sindaco dei pentastellati nel 2013, Tiziana Guidi, di Giovanni Esposito, portavoce del Movimento italiano disabili. A consegnare la squadra, la portavoce cittadina Rita Sciscio: «Giovani, professionisti, operai, tanti laureati e soprattutto molte donne. Sono la linfa della lista del Movimento Cinque Stelle. Attivisti che sono stati già impegnati nelle principali battaglie del Movimento in consiglio comunale e nei quartieri e sono espressione della società avellinese.

Si tratta della conclusione di un percorso che è cominciato sul tavolo del campo progressista e che, in una fase drammatica per la città come la presente, deve approdare nelle istituzioni a sostegno del candidato sindaco Antonio Gengaro con il quale abbiamo lavorato al programma della coalizione». Il capogruppo uscente di Si Può, Amalio Santoro, è testa di lista di “Per Avellino con Gengaro” la compagine che vede insieme Controvento, Verdi, Sinistra italiana e Azione.

Tra i candidati Antonio Bellizzi, allenatore della Virtus Ariano, Marcello Di Nunno, nipote del compianto sindaco Tonino, la dirigente scolastica del liceo scientifico “Mancini”, Paola Anna Gianfelice, il portavoce del Comitato Valle, Raffaele Taglialatela, e in quota Azione l'avvocato Francesco Maria Miccichè. Per Generoso Picone, presidente di Controvento: «Il risultato del centrosinistra unito è il prodotto di un lungo lavoro svolto sulle questioni programmatiche e la sintesi finale, la candidatura a sindaco di Gengaro, è la migliore possibile. Altrove la coalizione larga di centrosinistra fa fatica a nascere, qui invece alla fine l'intesa si è realizzata e cammina su due gambe molto forti: il programma e un candidato sindaco capace di declinare una visione nuova di città».

Spicca il numero di donne nella lista “Avellino progetto partecipato”, 21 su 32 aspiranti consiglieri. A guidare la lista costruita da App, Più Europa, Insieme per Avellino e Per, sarà il consigliere uscente Francesco Iandolo: «Abbiamo lavorato in maniera estenuante per trovare un'unità non di facciata, ma di contenuto. Siamo in campo per rappresentare quelle fette di popolazione che la politica non ascolta e proveremo a fare la nostra parte per immaginare un'Avellino nuova e diversa».