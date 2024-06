Continuità da una parte, discontinuità dall'altra. È questa, in sintesi estrema, la principale differenza tra di due candidati alla carica di sindaco, rispettivamente Laura Nargi e Antonio Gengaro. Sono loro stessi a metterla nero su bianco nei loro programmi elettorali. Per farsi un'idea dell'orientamento politico delle due visioni di amministrazione e città basta leggere l'incipit dei loro pamphlet elettorali.

Nargi chiarisce subito che il suo programma «affonda solide radici nell'incessante lavoro di rilancio della città già avviato nel corso dei 5 anni del precedente mandato» e che gli obiettivi della nuova sindacatura «saranno improntati alla necessaria continuità rispetto a ciò che è stato realizzato sin qui per consolidare i risultati già raggiunti e alla realizzazione di nuovi ed ambiziosi traguardi rispetto alle sfide che il capoluogo ha di fronte a sé».

Diametralmente opposta la visione di Gengaro che, non a caso, ha titolato il suo programma “Per una nuova Avellino”. Proprio nelle righe iniziali le forze politiche e associative del centrosinistra chiariscono che la scelta di costruire una coalizione progressista nasce «dalla consapevolezza condivisa dello stato di profonda decadenza in cui si trova la città, senza un'idea di sé e adagiata in una precarietà mediocre che la colloca nella marginalità più assoluta, senza un'ambizione a cui legarsi e un preciso profilo all'interno del contesto regionale».

La dogana e valle

Come da tradizione entrambi i programmi sono pieni di impegni, seppur declinati in maniera diversa, in tema di ambiente, mobilità, politiche sociali, sviluppo, cultura. Andando a scavare in alcuni dei singoli punti emergono idee e proposte differenti. Partendo dalla Dogana, il cantiere di restauro dell'antico edificio di Piazza Amendola è alle battute iniziali dopo diverse false partenze. Nargi, in nome della continuità amministrativa, conferma di volerla trasformare in un centro per giovani, moderno e funzionale con spazi per il coworking, la presentazione di libri e per piccoli eventi culturali. Gengaro, alla destinazione d'uso prevista dal vecchio Pics, vi aggiunge la realizzazione di un centro di documentazione sulla memoria della città in grado di accogliere il patrimonio raccolto dagli storici Andrea Massaro e Armando Montefusco.

Sul centro per l'autismo di Valle l'ex vicesindaca conferma il progetto di gestione ereditato: con l'Università degli studi di Salerno, quale partner e coordinatore scientifico, in accordo con l'azienda sanitaria locale ai fini della migliore gestione possibile, per collegarlo al centro di ricerca in fase di realizzazione a via Morelli e Silvati. L'esponente Pd, invece, parla di concessione della struttura in comodato d'uso all'Asl e di una gestione condivisa tra l'azienda sanitaria e le associazioni delle famiglie per la programmazione dei servizi.

Ex isochimica

Anche sul futuro dell'ex Isochimica di Borgo Ferrovia, che giova ricordare è ancora in fase di bonifica, le proposte differiscono. Nargi immagina al posto dell'ex fabbrica di amianto il nuovo polo fieristico mercatale della città, un'area completamente rifunzionalizzata e sicura nell'ambito di una visione più ampia in connessione con l'hub di interscambio della porta est di Avellino e la stazione ferroviaria. Gengaro, invece, al pari di quanto accaduto a Casale Monferrato, vuole trasformare l'area dell'ex Isochimica, tra le altre cose, in un centro di ricerca ambientale e un grande parco di verde pubblico attrezzato. Sul futuro del Palazzo di giustizia i due, invece, sembrano concordare quantomeno sulla necessità di proporre soluzioni percorribili in assoluto accordo con tribunale e ministero partendo, però, dalla consapevolezza che una struttura sicura e decorosa sarà tra le priorità del prossimo sindaco.

Il nuovo impianto sportivo

Sul nuovo stadio, infine, Nargi conferma che si andrà avanti con la realizzazione dell'impianto da 21.500 posti omologato per la Uefa, con palestre, centro commerciale, ristoranti. Gengaro, pur condividendo la necessità di dotare Avellino di un nuovo impianto, boccia gli indirizzi precedenti e propone la realizzazione di una cittadella dello sport per la creazione di impianti sportivi pubblici e accessibili a tutti.© RIPRODUZIONE RISERVATA