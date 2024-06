Bisognerà attendere la serata di oggi per capire se si conoscerà subito il nome del nuovo sindaco del capoluogo o si dovrà tribolare ancora due settimane in attesa dell'esito del ballottaggio. Dalle 14 inizierà lo spoglio nelle 72 sezioni cittadine. La competizione amministrativa ha fatto decollare anche il dato dell'affluenza delle Europee. Anzi, è stato anche leggermente superiore a quello delle Comunali (70,73% per il Parlamento Ue).

Questo vuol dire che alcuni aventi diritto hanno rinunciato a ritirare la scheda per la scelta della fascia tricolore e dei consiglieri che siederanno a piazza del Popolo. In totale, ha deciso di esprimere la propria preferenza il 69,34% del corpo elettorale, composto 45.815 (21.747 uomini e 24.068 donne) elettori. Un dato leggermente più basso del 2019 (71,70%).

In questa tornata, si è votato per la prima volta di sabato, quando ai seggi si è presentato il 24,17% degli elettori. Alle 12 di ieri era salito al 36,67% e alle 19 al 56,59%. La percentuale complessiva ha raggiunto, dunque, il 69,34%. Cinque anni fa al primo turno, si recarono ai seggi 33.381 avellinesi, pari al 71,70%. Al ballottaggio, due settimane più tardi, l'affluenza registrò un autentico crollo: decise di scegliere la fascia tricolore solo il 50,47%, cioè 23.497 votanti. Vinse Gianluca Festa con 11.707 preferenze, pari al 51,52%. L'avversario Luca Cipriano si fermò a 11.015 voti (48,48%).

Oltre al capoluogo, sono ore di trepidazione negli altri 34 comuni chiamati a rinnovare le cariche consiliari, mentre per sette centri già si conoscono i nomi di coloro che indosseranno le rispettive fasce tricolori e dei consiglieri comunali, in considerazione del fatto che è stata presentata una sola lista e in tutti i casi è stato superato il quorum del 40%.

Riflettori, in modo particolare, sulle competizioni di Montoro, Mercogliano e Montella. Nella città della Valle dell'Irno (quasi ventimila abitanti), come per Avellino, il responso delle urne dirà se serve il secondo tempo del ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco o uno tra i tre competitor (Giaquinto, Carratù, Torello) avrà superato la soglia del 50% più uno dei voti espressi. Terzo centro più popoloso interessato da questa tornata è Mercogliano. Qui, la sfida è a tre (D'Alessio, Carullo, Gesualdo). In serata si avrà il nome del primo cittadino. Vale doppio, invece, il dato che verrà fuori da Montella. Il sindaco uscente, Rizieri Buonopane, è anche presidente della Provincia. È necessaria la sua riconferma per poter proseguire il mandato al vertice di Palazzo Caracciolo.

Gioco-forza, rispetto al resto dei comuni impegnati in questa tornata per le amministrative, solo ad Avellino (unico capoluogo di provincia della Campania impegnato nelle elezioni comunali) e in queste tre realtà il risultato dello spoglio avrà anche una valenza politica e potrà determinare cambiamenti nello scenario generale irpino. A Montoro, alle 19, aveva votato il 59,12% (71,53% finale). Più bassa l'affluenza a Montella: sempre alle 19 si fermava al 45,91%, mentre il dato definitivo è del 54,58%. Ha raggiunto, invece, il 59,87% (ore 19) nella città di Mercogliano che ha chiuso con il 71,73%.

Percentuali record già alle 19 a Domicella con il 71,24%, a Venticano il 71,59%, poco più dietro Carife con il 69,64%. Di contro, c'è da segnalare che in alcune realtà non è stata superata la soglia della metà degli aventi diritto alla chiusura dei seggi (ma questo non determina effetti): Cassano Irpino (45,36%), Morra De Sanctis (44,21%), Parolise (47,10%), Santa Paolina (49,97%), Torrioni (43,04%), Zungoli (40,41%). Erano 158.692 gli irpini impegnati anche nella scelta di sindaco e consiglieri comunali in 42 centri della provincia.

Un terzo, in pratica, del totale dei paesi dell'Irpinia. Oggi, conosceranno chi li governerà per i prossimi cinque anni.