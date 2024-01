Non risponderà a provocazioni o attacchi, se non alla fine della campagna elettorale che condurrà andando avanti per la sua strada, puntando in particolare su ambiente, politiche sociali e urbanistica. È questa la linea che il candidato in pectore del centro sinistra, Benedetto De Maio, adotterà nella lunga campagna elettorale che inizia ufficialmente oggi alle 18 al Viva Hotel con la presentazione formale del programma messo in piedi da Pd, M5s, Sinistra italiana, Si Può, App e Controvento.

Alla vigilia della discesa in campo, De Maio, accompagnato dal segretario provinciale del Pd, Nello Pizza, ha fatto visita alla redazione avellinese de Il Mattino per un incontro conoscitivo con i giornalisti. L'avvocato penalista non sembra aver intenzione di diventare protagonista di quotidiani botta e risposta con gli altri competitor in campo, per il momento il sindaco uscente, Gianluca Festa, e con quello che sarà il candidato apicale del centrodestra, probabilmente il giornalista Rai, Rino Genovese. Sarà lui a concludere l'iniziativa odierna con un intervento che sarà incentrato sulle sue idee per la città.

L'avvocato, infatti, da civico quale è, non ha alcuna intenzione di farsi trascinare nelle dinamiche interne ai partiti dai quali, come detto sin dall'inizio, resta fuori. Il suo primo discorso pubblico sarà incentrato molto sull'ambiente e sulla volontà di coltivare il sogno del compianto sindaco, Antonio Di Nunno, di una Avellino «città giardino» declinata, chiaramente, ai tempi attuali. Più verde urbano inteso non soltanto come elemento di decoro e di ripristino dell'antico polmone verde cittadino, ma anche e soprattutto come primo antidoto all'inquinamento atmosferico. Ambiente e, di conseguenza, una nuova urbanistica sostenibile e rispettosa del paesaggio e delle persone. Nella ricetta di De Maio per la Avellino che verrà ci sono piccole cose per renderla una città maggiormente vivibile, a partire da una riorganizzazione dei servizi sociali. Grande attenzione al coinvolgimento dei giovani che, in qualche modo, sono rimasti in città e che tra mille difficoltà tentano di costruire qui il proprio futuro. Gli stessi giovani che De Maio vorrebbe coinvolgere in quella che sarà la lista del sindaco, composta da persone come lui esterne ai partiti. Compagine a cui si affiancheranno quelle del Pd, una ufficiale di partito e una di appoggio in cui potrebbero confluire anche esponenti di altre forze politiche che sottoscriveranno la piattaforma programmatica del campo largo. Altre liste della coalizione dovrebbero essere quella del M5s, un'altra costruita dalla sinistra e dalle associazioni.

Nella mattinata di ieri De Maio ha avuto anche un incontro con il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che ha voluto invitare personalmente all'iniziativa odierna. «Una nuova Avellino. Per una città protagonista in Irpinia e in Campania», questo il tema scelto da Pd, M5S, Sinistra italiana, App e Controvento per l'assemblea pubblica in cui sarà presentata la proposta programmatica e che chiuderà la fase del lavoro svolto in questi mesi attraverso i tavoli tematici aperti alla comunità. Iniziativa che segnerà l'avvio, contemporaneamente, della seconda fase che porterà la coalizione ad affrontare le prossime elezioni comunali con il candidato sindaco. Attesa la partecipazione, tra gli altri, degli esponenti delle forze politiche e associative che nelle ultime settimane hanno espresso la propria volontà di abbracciare il progetto politico messo in campo dal centro sinistra che ritrova la sua unità in città dopo decenni di divisioni.

Tra questi certamente i responsabili di Italia viva, il consigliere regionale, Vincenzo Alaia, e il coordinatore provinciale, Beniamino Palmieri. Probabile la presenza anche di Più Europa, rappresentata in Irpinia dall'ex assessore alla cultura Bruno Gambardella, e dei Verdi con l'ex vicesindaco di Atripalda, Luigi Tuccia.