La Commissione parlamentare Antimafia torna ad indirizzare lo sguardo verso l'Irpinia inserendo nella lista dei cosiddetti «impresentabili» due candidati al consiglio comunale di Avellino. Si tratta di Sergio Acone, della lista «Unità popolare per Avellino» a sostegno del candidato sindaco Aldo D'Andrea, e di Floriano Domenicantonio della lista «Patto Civico per Avellino» a sostegno del candidato sindaco Rino Genovese.



Complessivamente, l'organismo presieduto dalla parlamentare di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, con la collaborazione della Direzione Nazionale Antimafia, ha individuato 32 candidati alle amministrative che violano il codice di autoregolamentazione stilato proprio dall'organismo su oltre 70 nomi vagliati in prima battuta. Per quanto riguarda Acone risulta una condanna a tre anni e 9 mesi di reclusione risalente al 1985 per estorsione ed una di primo grado dello scorso 30 aprile a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta (per cui viola l'articolo 1 comma 1 lettere h e o del codice), mentre Floriano è stato rinviato a giudizio nel 2019 per riciclaggio e sta affrontando un processo presso il Tribunale di Vallo della Lucania per cui è fissata un'udienza il prossimo 20 giugno (viola l'articolo 1 comma 1 lettera i del codice).

«Sono rimasto sorpreso - commenta il candidato sindaco di Unità Popolare Aldo D'Andrea riguardo al nome di Acone - perché non conoscevo il fatto né me lo aveva detto lui. Purtroppo devo dire che questa persona non può rappresentare la lista che ho messo in campo per il rinnovamento della città».

Insomma, dopo le elezioni europee sotto la lente d'ingrandimento della Commissione ci sono finite le amministrative e candidati che violavano il codice di autoregolamentazione sono stati individuati un po' in tutta Italia. Naturalmente, l'indicazione dell'organismo parlamentare non ha e non avrà alcuna conseguenza diretta sui candidati, che possono legittimamente concorrere per la carica di consigliere comunale.

Tuttavia, la vicenda potrebbe avere un impatto notevole sull'opinione pubblica, soprattutto se si considera che mancano meno di due settimane all'apertura delle urne, e rischia di produrre un ulteriore inasprimento dei toni del dibattito. D'altro canto, queste elezioni amministrative per la città di Avellino si sono aperte con la pesante vicenda giudiziaria che ha coinvolto, tra gli altri, pezzi dell'amministrazione uscente e dell'apparato tecnico comunale ed è proprio su questo tema che si sta sviluppando la parte più virulenta dello scontro politico.

Uno scontro politico che sta attraversando quotidianamente le strade avellinesi ed animando le discussioni sui social. Proprio per questo sembrano essere finiti in secondo piano quelli che sono i temi classici della campagna elettorale, legati in particolar modo alla vivibilità, alla qualità dei servizi ed ai problemi che affrontano i cittadini avellinesi.