«Nessun problema a confrontarmi pubblicamente con Gengaro ma abbassi i toni. Lasci da parte illazioni e volgarità e parli del programma». Laura Nargi raccoglie il guanto di sfida lanciatole dal suo avversario al ballottaggio, Antonio Gengaro, che le ha chiesto un confronto pubblico all'americana.

Lei ci sta ma, dopo aver ascoltato le parole del candidato del centrosinistra in conferenza stampa, replica duramente: «Purtroppo devo prendere atto che il metodo resta volgare e aggressivo. Ma sarà un piacere poter smentire le tante falsità, fandonie ed illazioni che Gengaro va raccontando ormai da settimane, da quando è iniziata la campagna elettorale. Non ha mai usato un argomento, un'idea, un punto programmatico per confrontarsi con me. Devo dargli ragione solo su un punto: gli avellinesi sanno bene a chi non vogliono riconsegnare la città. Certamente non vorranno rimettere Avellino nelle mani di un centrosinistra che ha già governato e ha già fallito più volte».

Ed è qui che lo scontro si fa politico, con l'esponente festiana che punta il dito contro il suo ex partito, il Pd: «Quella di Gengaro è una coalizione divisa al suo interno, dalle cui gestioni amministrative derivano i disastri del passato come la metropolitana leggera e il tunnel. Non accettiamo lezioni di moralità da chi rappresenta il Partito democratico, lo stesso che governava il Comune di Monteforte irpino sciolto per infiltrazioni mafiose, che ha accumulato duecento milioni di debiti all'Alto Calore, che ha mandato sul lastrico la società Asidep con i suoi lavoratori e i conseguenti risvolti ambientali a danno dell'intera Irpinia. Un centrosinistra vecchio e stantio con una visione arcaica di città e senza alcuna proposta».

Nargi non ci gira intorno e rispetto alla questione morale che Gengaro solleva a proposito dell'inchiesta che si è abbattuta sull'ex amministrazione e che vede lei stessa raggiunta da informazione di garanzia, risponde: «La smetta di atteggiarsi a moralista e moralizzatore perché eventualmente saranno dei processi a stabilire la verità giudiziaria sulla nostra ex amministrazione e, sempre eventualmente, questi si celebreranno nelle aule giudiziarie. Lui non può sostituirsi alla giustizia. Il dato politico è che i cittadini hanno già sentenziato il fallimento di Gengaro e del centrosinistra e l'apprezzamento che abbiamo ricevuto noi dagli elettori ne è la dimostrazione. Consiglio al mio sfidante di iniziare a parlare di idee e proposte. Purtroppo, è ossessionato dalla paura di perdere contro di me. Sono stata il suo argomento principale per l'intera campagna elettorale e lo sono ancora. Continua ad infangarmi con lo scopo di insinuare il dubbio negli elettori. Ma gli avellinesi sono più intelligenti di quello che crede Gengaro. Non mi tiro indietro da nessun confronto pubblico ma gli consiglio di moderare linguaggio, termini e modi per rispetto agli avellinesi che certo non meritano questo spettacolo indecoroso. Sulle proposte programmatiche sono pronta, mi rendo conto che lui non ne ha ancora. Magari potrebbe tirarle fuori per il ballottaggio».

Alla Nargi replicano i consiglieri Pd: «Ci tocca dunque ricordarle che riguardo alle indagini relative ad Alto Calore Servizi tra i principali indagati c'è Gerardo Santoli, amico e socio dell'ex sindaco Festa, tra l'altro nominato Presidente del Cda di Grande S.r.l.. E proprio in quel Consiglio di Amministrazione siede la dottoressa Iannaccone, assessore della giunta Giordano al Comune di Monteforte, sfegatata ultras dell'ex sindaco ieri e della dottoressa Nargi oggi».