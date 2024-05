Benché sia scomparso da due anni, l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, ha fatto parlare di sé anche in questa tornata elettorale. Quando mancano meno di due settimane all'apertura delle urne per le amministrative e le europee, infatti, la città di Avellino si è risvegliata ricoperta di volantini elettorali legati all'indimenticato leader di Nusco.



Si tratta di volantini originali, verosimilmente risalenti ad una campagna elettorale degli anni Settanta, che ritraggono un giovane De Mita con la scritta «Vota Democrazia Cristiana n.1 De Mita», e sono stati ritrovati sotto i tergicristalli di moltissime autovetture in sosta in diversi punti del centro cittadino: via Degli Imbimbo (nei pressi dell'Asl), via Matteotti a pochi metri dalle poste centrali, piazza Kennedy in zona Provveditorato e Contrada Baccanico, a due passi dalla motorizzazione. Grande la sorpresa degli avellinesi che, un po' increduli, ma sicuramente divertiti, li hanno raccolti e visionati senza far mancare qualche commento ironico o qualche sospiro nostalgico.

APPROFONDIMENTI Antimafia: nelle liste candidati impresentabili Assaltano la banca e fuggono Cairano, truffa per una 90enne: arrestati due giovani

Non è nota l'identità di chi ha compiuto l'impresa, ma il fatto che fosse in possesso di un numero così elevato di volantini d'epoca è certamente un elemento importante su cui ragionare. Quanto alle motivazioni che lo hanno spinto, una ipotesi è che abbia voluto ricordare l'ex Presidente del Consiglio a due anni di distanza dalla morte, avvenuta il 26 maggio del 2022 quando aveva 94 anni. Non si può escludere, tuttavia, che quei volantini siano stati distribuiti per evidenziare, polemicamente, la differenza di spessore tra i protagonisti della scena politica irpina di un tempo e quelli attuali. Insomma, un po' operazione nostalgia, un po' monito per il futuro, un po' voglia di mettere ulteriore pepe in una campagna elettorale già abbastanza animata.



Naturalmente, la notizia ha presto fatto il giro della provincia, suscitando qualche sorriso, ma anche qualche riflessione più seria e i social sono letteralmente impazziti. Tra gli altri, si registra il post del segretario cittadino di Rifondazione Comunista, Costantino D'Argenio, in cui si legge: «Un omaggio al deus ex machina di questa provincia per 40 anni, ma anche un promemoria per i tanti miracolati di tutti gli schieramenti che si ergono a paladini in questa campagna elettorale: ricordatevi da dove venite».

Insomma, ancora una volta è bastato solo percepire la presenza di Ciriaco De Mita per dare slancio al dibattito politico nella città di Avellino. E non poteva essere altrimenti visto che non c'è stata campagna elettorale, locale o nazionale, che negli ultimi decenni non lo abbia visto in qualche modo protagonista. Al di là delle idee e delle visioni politiche di ognuno, d'altronde, quello che è certo è che De Mita per molti avellinesi (e non solo) continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale.



Ha speso tutta la sua vita tra le istituzioni e la politica, chiudendola amministrando il paese dove tutto ha avuto inizio, Nusco, al quale è sempre rimasto legatissimo. Si è interrogato sui grandi e i piccoli temi dell'attualità fino all'ultimo giorno proponendo in ogni circostanza chiavi di lettura originali. Pur avendo calcato i palcoscenici più alti della politica nazionale ed internazionale, però, non ha mai abbandonato le questioni irpine, interessandosi in prima persona di quel che accadeva nel più piccolo Comune della provincia, nella più disorganizzata sezione di partito e nel più bistrattato ente di servizio.