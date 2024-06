Suspence a Montoro in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno. È concreto il rischio "dell'anatra zoppa" per la guida di Palazzo dell'Annunziata, nel caso di vittoria per il sindaco uscente Girolamo Giaquinto i numeri per governare non restituirebbero una maggioranza chiara e riconoscibile. Ore complesse quelle vissute nella città unita dal conteggio delle schede partito alle 14 di lunedì. Operazioni che sono subito andate molto a rilento con disservizi registrati in quasi tutte le 18 sezioni disseminate nelle quindici storiche frazioni.

Operazioni di conteggio che il portale informatizzato della Prefettura, dunque del ministero dell'Interno, ha potuto registrare solo intorno alle 4 di martedì mattina. Sono 340 i voti che hanno impedito a Salvatore Antonio Carratù di poter essere incoronato sindaco al primo turno. L'ex primo cittadino di Montoro Inferiore si è fermato al 48,30% delle preferenze, con 6.084 voti validi. Staccando Giaquinto di ben 2.227 voti. Per il sindaco uscente l'asticella si ferma al 30,62% (3.857 voti). Il terzo polo di Domenico Torello ottiene un risultato lusinghiero con il 21,07% delle preferenze (2.654 voti).

Una vera e propria corazzata quella di Carratù che si ferma a una spanna dalla vittoria. Le tre liste a sostegno hanno infatti superato il quorum del 50% (51,65%), aggiudicandosi così già adesso la metà dei posti in assise comunale, 8 su 16. Il dettaglio delle liste: successo clamoroso per la lista plasmata da Carratù, Montoro Domani, che da sola supera un quarto dei consensi, il 26,37% con 3.224 voti. Segue Destinazione Montoro con il 13,08% (1.599 voti), terza la lista con alcuni dei riferimenti locali di Fratelli d'Italia, Identità ed Orgoglio, che incassa il 12,20% (1.492 voti). Una coalizione imponente, quella di Carratù, che prende ben 231 voti di preferenza in più rispetto al candidato sindaco (6.315 i voti complessivi alle liste). La pattuglia degli eletti sicuri, in attesa del ballottaggio, dovrebbe essere la seguente: il più votato della tornata Maurizio Del Regno (752), Gennaro Ricciardelli (704), Stefania Siano (585) e Maria Pastore (473) per la compagine Montoro Domani; Antonello Cerrato (548) e Giovanni Gaeta (385) per Destinazione Montoro; Raffaele Citro (597) e Raffaele D'Amato (265) per Identità ed Orgoglio. Sono 242 le schede nulle registrate.

Sul punto, è stato presentato un ricorso da parte di Carratù per chiedere il riconteggio. Con poche decine di schede a favore, potrebbe scattare un altro quoziente per Destinazione Montoro. Va meglio sul voto disgiunto Girolamo Giaquinto, che incassa 164 voti in più delle sue tre liste (3.693 voti). Per l'ex vice presidente della Provincia arrivano 3.857 preferenze, il 30,62%. Le liste: Nova Montoro è Libertà raccoglie il 14,65% (1.791 voti); Agorà il 12,33% (1.508 voti); fuori dai giochi Insieme per Montoro, sotto la soglia del 4%, la lista dell'ex assessore a Sport e Cultura Raffaele Guariniello, che si ferma a 394 voti (3,22%). Per Giaquinto gli eletti sono Salvatore Castiello (401) e Selenia Panebianco (308) per Nova Montoro; l'ex vice sindaco Luigi Del Regno (488) è l'alfiere di Agorà. Grande affermazione per il candidato sindaco di Verso Itaca Mimmo Torello, ben 435 voti al sindaco rispetto alla lista.

I consiglieri

L'ex amministratore torna in consiglio con Guglielmo Lepre, protagonista di un errore di trascrizione alla sezione n. 2. Per il consigliere uscente non sono stati conteggiati nel verbale finale ben 50 preferenze. Il conteggio finale per l'esponente dem ammonterebbe così a 476 voti. In vista del ballottaggio, la tensione resta massima. Nessuna possibilità di apparentamento formale allo stato attuale, Mimmo Torello si è detto contrario a sostenere uno dei due contendenti, entrambi espressione della «vecchia politica». Ma tutto è in corso di valutazione da parte degli schieramenti per ottenere l'agognata vittoria. In caso di vittoria di Carratù, secondo i dettami della legge elettorale, dovrebbero aggiungersi agli otto altri due eletti di Montoro Domani, ovvero Vincenzo Bruno e Carmela Diana. Giaquinto, da candidato sindaco sconfitto, sarebbe tra i quattro del suo gruppo. In caso di vittoria per Giaquinto invece, a Nova Montoro si aggiungerebbe Ivan De Girolamo, mentre per Agorà entrerebbero Nunzio Fiorillo e Carmine Citro. Carratù andrebbe a sedere in consiglio "bruciando" un posto a Identità ed Orgoglio. Per la compagine di Mimmo Torello invece lo scenario non cambia, gli eletti resterebbero due. Lepre dovrà ad ogni modo attendere l'esito del ballottaggio per essere confermato tra gli eletti.