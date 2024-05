La commissione antimafia toglie D'Agostino dalla lista degli "impresentabili"

Non è "impresentabile" Angelo Antonio D'Agostino, candidato alle prossime elezioni europee con Forza Italia. Due giorni fa il parere della commissione Antimafia lo aveva inserito nella lista dei candidati con problemi pendenti con la Giustizia.

Oggi la comunicazione della presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, a seguito della segnalazione pervenuta agli uffici da parte del legale di D'Agostino, ha predisposto delle ulteriori verifiche impegnando nuovamente del caso, così come già fatto in precedenza, la Procura di Roma e sta provvedendo alla immediata cancellazione del nominativo di Angelo Antonio D'Agostino dall'elenco dei candidati che risultano non in regola con il codice di autoregolamentazione della Commissione.

A darne notizia in una nota è la stessa Commissione parlamentare Antimafia facendo riferimento ai controlli svolti sulle candidature rispetto al codice di autoregolamentazione per le elezioni europee. «La procura di Roma ha infatti inviato poco fa alla Commissione antimafia una nota integrativa e correttiva in cui specifica che per quel che concerne il reato di cui al capo 8 del citato decreto, è intervenuta la sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma n. 2996/22 del 14.01.2022, che dichiara non doversi procedere nei confronti di Angelo Antonio D'Agostino, reato perché estinto per prescrizione», osserva la stessa Commissione.

«Per quanto invece riguarda il reato, attribuito a D'Agostino nel certificato dei carichi pendenti - conclude la Commissione Antimafia - trattasi verosimilmente di una errata iscrizione al Registro Sicp (da cui viene estratto il certificato dei carichi pendenti) effettuato al momento dell'iscrizione degli indagati e dei capi di imputazione (svariate decine), di cui allo stato è impossibile verificare l'origine in considerazione della ristrettezza dei tempi e della risalenza del procedimento penale all'anno 2012».

Eppure, in questi giorni, il presidente D'Agostino ha dovuto comunque proseguire la sua campagna elettorale portandosi addosso l'ingiusta etichette di "impresentabile".

Il presidente dell'Avellino aveva già chiarito che per quel reato aveva deciso di rinunciare alla prescrizione proprio per ottenere dal Tribunale un'assoluzione di fatto, certo di non aver commesso alcun illecito.