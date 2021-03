Elicottero precipita in Irpinia, ferito il pilota di 37 anni

Un elicottero è precipitato nelle campagne di Bisaccia, in Alta Irpinia. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta in contrada Setoleto. Il velivolo aveva agganciato un cestello per il trasporto del calcestruzzo per la realizzazione di un pilone delle pale eoliche, quando ha perso quota ed è caduto. A bordo solo il pilota di 37 anni, nato in Uruguay e residente a Pacentro in provincia dell'Aquila. Il 37enne è rimasto ferito. È stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. In supporto alla squadra dei caschi rossi di Bisaccia anche i colleghi provenienti dal dipartimento di Grottaminarda che hanno messo in sicurezza l'elicottero e l'area, invasa di carburante fuoriuscito dal serbatoio del mezzo aereo.

