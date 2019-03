CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:00

«L'impegno che assumo con la città per l'ex Eliseo è di ottenere i certificati per l'agibilità entro la fine della gestione commissariale. Mai pensato di non rispettare la destinazione d'uso della struttura che è e sarà un cinema».Dopo settimane di polemiche suscitate dall'interesse del comando provinciale dei Carabinieri forestali verso alcuni locali della futura «casa della cultura cinematografica», con tanto di sopralluogo dei militari accompagnati da personale del Comune, il commissario Giuseppe Priolo chiarisce le sue intenzioni. L'occasione è la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni per l'80esimo Anniversario della nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco. «Avellino è tutt'altro che una città dormiente soprattutto sotto l'aspetto culturale e lo dimostra ogni giorno. A partire dalla grande partecipazione agli eventi del Festival Pensieri Itineranti, finanziato dalla Regione nell'ambito del Poc Teatro, alle proiezioni del Festival di cinema internazionale Laceno d'Oro e ad appuntamenti importanti come il Premio Camillo Marino. Per questo ribadisce- siamo impegnati affinché l'ex Eliseo riapra. Poi altre decisioni, come eventuali attività collaterali nell'ambito della sicurezza anche per evitare che la struttura venga vandalizzata ancora o nodi come quello della gestione, saranno eventualmente prese dalla prossima amministrazione comunale. La gestione commissariale è impegnata a superare le lungaggini burocratiche che, fino ad oggi, hanno impedito di ottenere le certificazioni necessarie alla fruibilità del luogo».