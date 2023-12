Morire a 34 anni dopo un'altra scomparsa prematura, quella di sua mamma Daniela nel 2015. Emanuela Perinetti ha lasciato molto più di un altro grande vuoto nel cuore di papà Giorgio Perinetti, il direttore dell'area tecnica dell'Avellino, che non si dà pace. Ha ringraziato tutti per i messaggi di sostegno ricevuti con un toccante messaggio di commiato dall'altare di Sant'Estorgio a Milano dove si sono svolti ieri i funerali. Il manager sportivo - dal glorioso passato in grandi società come Napoli, Roma e Juve - ha parlato della valanga di affetto che si è riversata sulla famiglia: «Queste parole si riferivano alla tua gentilezza, al tuo spirito innovativo e alla tua voglia di fare. Manu, avevi un piglio da comandante, ma avevi creato un mondo di affetto e un tesoro di stima. Non sapremo mai le ombre che hanno creato un disagio così grande che non abbiamo saputo e potuto contrastare. Vivrò nel tuo ricordo».

APPROFONDIMENTI La figlia di Perinetti morta a 34 anni: il cordoglio dell'Avellino e di tutta Avellino Perinetti, morta la figlia Emanuela: «Uccisa dall'anoressia, s'è lasciata spegnere»

Il manager, straziato aveva svelato: «Le avevo detto di una promessa fatta alla mamma per vederla guarire e lei mi diceva che l'avrebbe mantenuta. Invece, l'altro giorno, quando mi ha detto che aveva "parlato" con lei, ho capito che non c'era più nulla da fare. Mi chiedo come sia possibile spegnersi così».

Mercoledì scorso, Perinetti è salito di fretta e furia su un treno: direzione Milano per tenere la mano di sua figlia mentre la squadra irpina che ha costruito con la sua solita grande competenza stava per scendere in campo nel derby contro la Juve Stabia in Coppa Italia di Serie C. Ci sono cose più importanti di una partita di calcio: mali oscuri, che rendono reale il surreale; che spezzano le routine quotidiane, irrompendo con una carica di lancinante e purissimo dolore.

«Non riusciamo a capire perché si sia lasciata spegnere così» ha spiegato il manager in una commovente intervista alla Gazzetta dello Sport. Parole che squarciano un silenzio incredulo, calato quando mercoledì il direttore sportivo Luigi Condò si è presentato davanti a microfoni e taccuini per esprimere il cordoglio: suo e dell'Avellino. Quell'Avellino che ieri, a Milano, è stato rappresentato dal presidente Angelo Antonio D'Agostino: neppure lui, da buon padre di famiglia, avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a vivere un momento così tragico. Un destino beffardo, che risintonizza tutti sulle frequenze di ciò che conta davvero saper ascoltare: il sibilo dei malesseri striscianti, che attanagliano tanti giovani; il pericolo di disagi che s'insinuano e si fanno largo fino a rendere piccole crepe fratture insanabili. Se si fa fatica a farsi una ragione della morte, ancor di meno è possibile riuscirci per come è venuta a mancare Emanuela: donna in carriera, brillante manager, considerata dal 2018 tra le centocinquanta donne più influenti nel mondo digital italiano.

Si occupava di marketing applicato allo sport. Raccontata così sembrerebbe il racconto di una storia a lieto fine: nessun problema economico, nessun tormento di natura sentimentale. Eppure, così non è stato. Emanuela si è spenta in un giorno di pioggia a Milano, grigio fino a sfumare nell'umore nero di papà Giorgio: «Non riusciamo a capire, non riusciamo a capire. I medici hanno fatto il possibile, sono stati bravissimi. Da tempo Emanuela stava lottando contro l'anoressia. Lei si preoccupava per me e mi diceva che tutto andava bene. I professionisti che la seguivano le piacevano ma, forse, lo diceva solo per tranquillizzarmi perché quello preoccupato ero io. Martedì mi hanno chiamato, ieri sarei dovuto tornare da lei ieri...».

Invece, è stato ad anticipare l'incontro a giovedì: di corsa, al Fatebenefratelli, dove Emanuela era stata costretta al ricovero in seguito a una caduta in casa. L'abbraccio è stato l'ultimo. Glielo hanno riservato anche i presenti nella basilica di Sant'Estorgio a Milano, gremita in ogni ordine di posto, dove si sono tenute le esequie della primogenita del direttore. Lì Giorgio Perinetti e la sua secondogenita Chiara hanno potuto capire che non sono soli.

Di certo non lo sarà mai, solo, il direttore. Glielo hanno già ricordato i ragazzi della Curva Sud Avellino adagiando un fascio di fiori sul sagrato della chiesa. «È tornata dall'adorata madre» aveva commentato a caldo Perinetti, che ha aggiornato il suo profilo whatsapp costantemente con fotografie di Emanuela: con Del Piero, Andrea Agnelli; in sua compagnia, insieme alla sue amate Daniela e Chiara. La sorella che ha straziato i presenti con il suo addio: «Ti chiedo scusa per non aver capito». A tributare l'ultimo saluto a Emanuela c'erano anche l'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter Beppe Marotta, Antonio Conte, Paolo Maldini, Mario Beretta e Luciano Moggi.