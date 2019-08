CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Agosto 2019, 12:00

Il Comune di Avellino lancia l'allarme. La Provincia apre al confronto con i sindaci, mentre «IrpiniAmbiente» non esclude una riconfigurazione del servizio di raccolta.La crisi dell'umido alle porte, per la consistente riduzione dei trasferimenti al Nord, rimbalza da Piazza del Popolo a Palazzo Caracciolo ed attiva i massimi rappresentanti istituzionali nella ricerca di soluzioni idonee a scongiurare disservizi sul sistema, o peggio ancora l'incubo dei rifiuti in strada. Certamente, l'odiosa prospettiva è all'ordine del giorno nei 13 comuni non serviti da IrpiniAmbiente. Per tutti questi, tra i quali figura anche il terzo paese della provincia di Avellino, ovvero Montoro, è già scattata la comunicazione della società dei rifiuti che, in pratica, gli chiede di trovarsi in autonomia gli impianti per lo smaltimento. Per loro, Stir e stazione di trasferenza di Flumeri sono già off-limits.