Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:30

La schiuma bianca è riapparsa a pelo d'acqua nel fiume Sabato. È stata filmata, ancora una volta, da chi ha a cuore le sorti di un ecosistema seriamente compromesso da un inquinamento oramai fuori controllo.«In realtà non è mai andata via in questi giorni - ha esclamato Franco Mazza, medico e ambientalista, promotore e portavoce del comitato civico Salviamo la Valle del Sabato - Abbiamo confidato, e confidiamo, nell'operato degli inquirenti e degli investigatori per risalire alla fonte di questo ennesimo scempio ai danni del nostro fiume, ma ad oggi non mi pare siano stati fatti passi in avanti per scoprire gli autori del disastro ambientale che da troppo tempo interessa la valle».