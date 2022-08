Enorme gabbione in ferro ostruisce il fiume: spettacolare intervento dei caschi rossi

Un imponente gabbione in ferro rischia di far esondare il torrente Fenestrelle ad Avellino nei pressi del ponte. E’ stata necessaria una lunga e difficile opera di recupero da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino per scongiurare problemi, in considerazione del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio sull’Irpinia. I caschi rossi sono intervenuti in via Fratelli Troncone e via Appia, per la rimozione della struttura in ferro trascinata dalla furia dell’acqua. Con l'utilizzo di personale S.A.F. (speleo - alpino - fluviale) e dell'autogru è stata rimossa, così come vari detriti. Per consentire l’intervento si è resa necessaria la chiusura della strada. Pesanti disagi per il traffico lungo l’importante strada di collegamento.