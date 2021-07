Eroina e canapa indiana, presi due spacciatori

Sequestrata eroina e piante di canapa indiana. In manette sono finiti due uomini. Si tratta di un 40enne di Montoro e un 43enne di Prata Principato Ultra. Ad arrestarli sono stati i Carabinieri della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli. Entrambi ai domiciliari dovranno rispondere di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel dettaglio. Il 40enne è stato sorpreso dai militari della Stazione di Montoro in possesso di circa 3 grammi di eroina, confezionata in dosi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, denaro contante per un ammontare pari a 450 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Il tutto sottoposto a sequestro. Invece, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Solofra insieme ai colleghi della Stazione di Pratola Serra, hanno sequestrato quattro piante di canapa indiana, che avevano già le infiorescenze idonee alla produzione di marijuana. Le piante sono state rinvenute all’interno di un casolare abbandonato di Prata di Principato Ultra, di cui il 43enne ne aveva la materiale disponibilità.