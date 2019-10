Lunedì 21 Ottobre 2019, 15:19

Escalation di furti a Cervinara. Una serie di colpi sono stati compiuti nel fine settimana. A cui si aggiunge l’ultimo e più clamoroso. In azione ladri acrobati, che sono riusciti ad arrampicarsi per oltre dieci metri sfruttando una grondaia per entrare in un appartamento della cittadina della Valle Caudina. La casa si trova al terzo piano di una palazzina. I malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via oggetti preziosi e denaro. A Cervinara, nel giro di qualche settimana, torna la paura dei furti dopo quelli fatti registrare dalla fine dell’estate.