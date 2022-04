Esce per fare la spesa e al rientro trova ladro in casa: malvivente arrestato

Esce per fare compere, quando rientra si ritrova un ladro in casa che la minaccia. Ma il malvivente è finito in manette. I carabinieri della Stazione di Lacedonia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne di Foggia, con precedenti specifici, responsabile di rapina impropria ai danni di una casalinga 55enne di Lacedonua. La donna, uscita per alcune commissioni, nel rientrare ha notato un’auto parcheggiata presso la propria abitazione. Non solo. Si è accorta di rumori provenire dall’interno della casa. Ha così deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. Una pattuglia della locale Stazione è piombata sul posto. Questo ha permessi ai militari di bloccare il malvivente mentre usciva dall’abitazione. L’uomo, alla vista della 55enne, ha cominciato a minacciarla di ritorsioni. La donna, impaurita, ha accusato un malore, tanto da dover fare ricorso alle cure della Guardia Medica. La refurtiva, costituita da orologi e monili in oro del valore complessivo di settemila euro, è stata restituita alla legittima proprietaria. L’autovettura, utilizzata dal malfattore per raggiungere il piccolo centro irpino, è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato, su disposizioni dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.

