Esclusa dalla commissione elettorale una delle quattro liste a sostegno della candidata a sindaco Laura Nargi. Si tratta della formazione centrista “Per Avellino”, promossa dall’ex consigliere Carmine di Sapio. I 29 nomi in lizza sono stati esclusi, tra questi lo stesso Di Sapio, eletto nel 2019 con la formazione di Livio Petitto “Ora Avellino” - per carenza della documentazione obbligatoria allegata. Tra le motivazioni dell'esclusione che nell’intestazione della lista non sarebbe stato specificato il collegamento al candidato sindaco - presente invece nel simbolo.

Per l'ex vicesindaca della giunta Festa la corsa elettorale proseguirà, quindi, con tre liste. Ma non viene escluso che la lista ricusata possa comunque presentare ricorso.