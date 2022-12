Escrementi umani nelle acquasantiere, la denuncia del parroco

Escrementi umani lasciati nelle acquasantiere della chiesa di Sant'Adiutore di Cervinara, in provincia di Avellino. L'oltraggio al luogo di culto, riportato dal sito Il Caudino, sarebbe avvenuto la notte scorsa. A denunciare l'accaduto è stato il parroco, don Renato Trapani.

«E' una aggressione - ha detto ai fedeli presenti in chiesa per assistere alla funzione domenical e- non una bravata. Un'azione violenta contro quella che è la casa di tutta la comunità».

Per le restrizioni anti Covid, nelle acquasantiere non vi è l'acqua benedetta. Nonostante quanto accaduto, il parroco, come ha da tempo stabilito, continuerà a tenere le porte della chiesa aperte anche di notte, «per consentire di raccogliersi in preghiera a chi lo volesse senza limitazioni di orario».