Esonda il fiume Isclero, famiglia intrappolata in auto salvata in extremis

Salvati in extremis dai Carabinieri. Due anziani coniugi della Valle Caudina e la loro figlia, sono rimasti intrappolati nell’auto in panne a seguito dell’esondazione del fiume Isclero. L’episodio è avvenuto in via Cardito a Cervinara. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti insieme a personale della Protezione Civile, che hanno liberato i malcapitati dall’auto semisommersa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Violenza sessuale e botte a moglie e figli, arrestato 50enne L'INIZIATIVA Sit-in di protesta davanti al Comune «A voi l'aumento, a... IL PROFILO Faide, stragi e i soldi delle ricostruzioni: morto Graziano, ultimo...

Fortunatamente nulla di grave per la famiglia: solo tanto spavento per il pericolo corso. Anche oggi in alcune aree dell’Irpinia il maltempo, soprattutto le raffiche di vento, ha determinato disagi.