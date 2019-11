Allarme bomba ad Avellino, in centro città. In galleria Ciardiello sono piombate le Volanti della polizia allertate dai residenti impauriti per una forte esplosione. Si è temuto a lungo che si trattasse di un ordigno, di un'azione criminale. Le indagini degli agenti hanno scoperto che si trattava di una bravata di alcuni ragazzi che avevano fatto deflagrare un grosso petardo all'interno della galleria pedonale. L'area chiusa alla basa del grattacielo di via Circumvallazione ha amplificato il rumore provocato dall'esplosione del petardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA