Lunedì 13 Maggio 2019, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nella tarda serata di ieri, a Vallesaccarda. Per cause in corso di accertamento sono esplosi due tubi di gas esterni ad un'abitazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma lo spavento è stato notevole. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Trevico e i vigili del fuoco di Bisaccia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Indagini in corso per fare chiarezza su quanto accaduto che ha messo in allarme l'intero paese dell'area della Baronia.