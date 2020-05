Ultimo aggiornamento: 01:04

Esplosione intorno alle 24 a via Pescatori ad Avellino. Una forte esplosione è avvenuta al piano terra del palazzo che ospita il centro per l'impiego. Un ordigno probabilmente è stato fatto brillare da sconosciuti davanti all'ingresso del centro. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto. Non ci sono feriti, ingenti i danni.