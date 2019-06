Martedì 25 Giugno 2019, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 13:58

Esplode la casa, due anziani restano feriti. Una donna di 70 anni versa in gravissime condizioni. L’episodio questa mattina, intorno alle 9, in via Casaselve alla frazione Migliano di Lauro. La violenta deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Notevoli i danni alla struttura delle villetta a due piani. I due occupanti hanno riportato ferite. Un uomo di 81 anni è stato medicato sul posto. Grave la 70enne, che è stata trasportata presso il centro grandi ustionati di Bari. La casa dopo la messa in sicurezza è stata dichiarata inagibile.