Due vasti incendi stanno divorando da diverse ore i boschi di Serino e Montoro. In campo squadre del Genio Civile, Protezione Civile, Comunità montana e vigili del fuoco. La dirigente della Protezione civile regionale Claudia Campobasso che guida anche il Genio civile di Avellino sta coordinando le difficili operazioni. A Serino è stato necessario far intervenire l'elicottero della Protezione civile partito dalla base di Mercogliano. A bruciare nel Serinese i boschi del Monte Terminio in località Fontana. Diversi gli ettari andati in fiamme. A Montoro si registra un fronte di fuoco di un chilometro. L'incendio si è sviluppato in località Laura nel parco urbano regionale dell'Angelo. A rischio anche l'antico eremo dell'Angelo uno dei santuari rupestri più antichi del Sud Italia. Il rogo si estende tra le frazioni Preturo e Borgo Altri focolai si sono verificati nel pomeriggio anche a Pietrastornina e Forino.