Che l'ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, scomparso lo scorso maggio, sia stato un fervente cattolico, è noto. Ma che abbia avuto un antenato quasi Beato, è una sorpresa per la maggior parte dell'opinione pubblica. «Vita del Beato don Nicola De Mita», è il libro scritto da Eugenio Russomanno, che indaga la storia di un prelato, in odore di santità, appartenente alla famiglia dell'ex Segretario della Democrazia Cristiana. Insegnante, musicista, ma anche scrittore, Russomanno ricostruisce, in altre opere, la vita di Santi e di Papi. Le sue ricerche hanno riguardato anche la figura di San Gerardo Majella, il cui culto è diffuso nel mondo, attirando, proprio al Santuario di Caposele, migliaia di fedeli. Così, l'aver letto, a Nusco, l'intitolazione di una strada a don Nicola De Mita, ha avuto l'effetto di stimolare la curiosità dello storico, invitandolo a cercare documenti riguardanti il parroco. Il libro, pubblicato da Segno Edizioni, è disponibile alla Mondadori Book Store, in Piazzetta De Pascale.

«Sono originario di Caposele - racconta Russomanno - dove è viva la devozione per San Gerardo Majella. Mi trovavo proprio nella casa paterna, quando le condizioni di mio padre si aggravarono e dovemmo ricoverarlo in una residenza assistenziale di Nusco. Girando in paese, vidi la strada dedicata al Beato Nicola De Mita. Immediatamente, pensai che si trattasse di un avo dell'onorevole Ciriaco De Mita. Così, decisi di indagare su questa figura di parroco, dai poteri straordinari In quel periodo, Eugenio Russomanno insegnava a Lioni, respirando la purezza dell'aria di Irpinia, che risvegliò il suo radicamento al territorio. Dall'amore per la sua terra, scaturì la nuova indagine storica. Don Nicola De Mita - continua l'autore - era nato nel 1687 e morì il 24 dicembre del 1775, 20 anni dopo San Gerardo Majella. È certo che si erano conosciuti, avendo in comune la vocazione di pastori della Chiesa, impegnati nell'evangelizzazione e nell'assistenza ai diseredati. Nell'Enciclopedia dei Santi Biblioteca Sactorum, non c'era alcun accenno al Beato don Nicola De Mita. Anche lo studio presso la Congregazione della causa dei Santi, escludeva l'esistenza del Beato di Nusco. Un caso letterario, dunque, ma anche uno stimolo a comprendere se, in realtà, il processo di canonizzazione era stato, quantomeno, avviato. Mi rivolsi al parroco di Nusco, Dino Tisato,- precisa Russomanno- che mi suggerì di rivolgermi allo studioso della storia dell'Irpinia, Gennaro Passaro. Con grande meraviglia dello scrittore, Passaro gli rivelò una fonte sconosciuta. Appresi dell'esistenza di una biografia del 700 dedicata al Beato don Nicola De Mita - afferma - Nel volume di 400 pagine, si parlava di Don Nicola come di un Servo di Dio. Questa formula indica il primo grado del processo di canonizzazione. Con libro antico, scritto da Amato Maria Sant'Agata, mi recai a casa dell'onorevole Ciriaco De Mita, a Nusco. Era al corrente dell'esistenza del suo avo e rimase stupito dalla bellezza del manoscritto che aveva tra le mani. Chi era, allora, il Beato don Nicola De Mita? Pur non essendo Beato in senso ecclesiastico, don Nicola De Mita aveva dei poteri soprannaturali. Sono documentate le visioni, le profezie, le grazie ricevute dai suoi fedeli, di cui sono annotate le generalità. Il Processo di canonizzazione, tuttavia, non è mai stato avviato dagli esponenti della Chiesa di quel periodo, nonostante la copiosa documentazione. Anche la sua morte è avvenuta in odore di santità, come accadde per San Gerardo Majella.