Affluenza al 13,32% per le Europee, mentre il dato delle Amministrative è al 22,29%. C'è stato un effetto traino nei comuni chiamati al voto per le amministrative: così il dato per le Europee ha registrato un incremento nei 42 centri dell'Irpinia interessati dalla tornata elettorale per scegliere sindaco e consiglieri comunali. Per il resto, la quota è stata molto bassa. Nel capoluogo hanno espresso la propria preferenza per il Parlamento Ue il 24,61% di aventi diritto. I votanti per le Comunali della città sono arrivati a quota 24,17%. Bene, dunque, il dato di affluenza per le Europee nei centri chiamati a rinnovare i consigli.

A Taurano quasi la metà degli elettori si è presentata nelle due sezioni: 43,14%.

Boom a Venticano dove ha votato il 30,18%, Domicella 29,94%, Vallesaccarda 29,64%, Salza Irpina con il 27,66%. Stesso dato per Mercogliano (mentre ha raggiunto il 27,12% per le Comunali), a Montoro è pari a 27,21% (25,89% Comunali). Ancora: a San Sossio Baronia si registra il 26,88%, Bisaccia 24,63%, Cesinali 24,50%, Montella 22,53% (20,10% Amministrative) e Paternopoli 20,11%, Di contro, a Torella dei Lombardi si ferma al 2,95%, a Cairano si arriva al 3,53%, Rocca San Felice 3,59%, Teora 3,63%, Greci 3,71%, Guardia Lombardi 4,06%, Andretta 4,32%, Nusco 4,33%.

Per la prima volta, si è votato di sabato. Non era mai avvenuto in passato. Un confronto con il 2019 non è dunque possibile. Peraltro, in quella occasione, i seggi rimasero aperti solo domenica 26 maggio, sia per designare gli europarlamentari sia i nuovi amministratori locali. Ieri, sono stati aperti dalle 15 alle 23. Si replica oggi, dalle 7 alle 23. Poi si passerà allo spoglio. Il corpo elettorale in provincia di Avellino per le Europee conta su 408.179 aventi diritto (207.774 donne e 200.405 uomini).

A 160.047 residenti (81.754 donne, 78.293 uomini) dei 42 comuni impegnati con il rinnovo dei consigli comunali viene consegnata anche la scheda per indicare i nuovi amministratori del posto. All'opera presidenti e scrutatori in 501 sezioni (72 in città). Nel 2019, in Irpinia si recò alle urne per scegliere i rappresentanti del Parlamento Europeo il 54,29% dei votanti. Ci furono percentuali importanti proprio nei centri dove si votava anche per il Comune. Ad Avellino l'affluenza per le Europee superò quello delle Amministrative: il 73,5% nel primo caso, 71,70% nel secondo. Al ballottaggio, due settimane più tardi, l'affluenza registrò un autentico crollo: decise di scegliere la fascia tricolore solo il 50,47% degli aventi diritto.

L'Italia ha uno dei tassi di crescita più rapidi (rispetto alle elezioni precedenti) di astensionismo alle elezioni europee, dopo il Portogallo. L'aumento dell'euroscetticismo in Italia potrebbe far scendere ulteriormente il totale dei voti. Tra qualche ora si saprà.

Lo scrutinio per le Europee inizierà stasera subito dopo la chiusura dei seggi. Quello per le amministrative, comincerà alle 14 di domani. Per le Europee è possibile votare una sola lista. Si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Per le Amministrative, nei comuni fino a 15mila abitanti non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. Per i comuni inferiori ai 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato al consiglio.

Nei centri con popolazione superiore a 5mila residenti si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con più di 15mila abitanti ci può essere il voto disgiunto: si possono tracciare un segno sul candidato sindaco e su una lista che non lo appoggia. Oggi il responso finale, l'attesa maggiore, ovviamente, resta per la sfida nel capoluogo con la sfida tra i sette candidati pronti a succedere a Festa.