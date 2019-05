Lunedì 27 Maggio 2019, 09:28

Il risultato delle Europee potrebbe influenzare il risultato delle amministrative. Il dato si avrà in serata (scrutini dalle 14). Ad Avellino il 26 per cento ottenuto dai Cinquestelle é di un punto superiore a quello del pd (partito spaccato nel sostegno di due candidati a sindaco). Il risultato delle europee consegna ai pentastellati il 30 nei comuni dove sono presenti alle amministrative. I Cinque stelle hanno proprie liste ad Ariano Irpino, Montoro, Mercogliano, Mirabella Eclano. Anche a Nusco il 30% dei consensi é per i Cinque stelle nel voto europeo.