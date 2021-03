Evasione da 700 mila euro, denunciato imprenditore ad Avellino

Un giro di fatture false, con evasione dell'Iva per circa 700 mila euro, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ad Avellino. Un imprenditore rappresentante legale di società inesistenti che simulava acquisti e vendite di prodotti elettronici è stato messo agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è stato eseguito un sequestro di beni per 515 mila euro.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Operazione Premiata Stamperia Cilentana:arrestato commercialista,... ROMA Francesco Polidori arrestato: il "signor Cepu" accusato di... IL FISCO Fisco, l'Agenzia delle entrate sfrutterà...

Per eliminare le tracce delle frodi fiscali - secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri - l'imprenditore occultava o distruggeva la documentazione contabile delle imprese «cartiere» riconducibili a lui i cui proventi venivano versati su un conto corrente di una banca con sede a Malta.

Le false fatture emesse hanno permesso di accertare un imponibile pari a oltre tre milioni di euro. All'indagato sono stati sequestrati anche tre telefoni cellulari, due pc, denaro contante per 14 mila euro, quote societarie, una ditta individuale e cinque società a lui riconducibili, per un valore complessivo di 45 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA