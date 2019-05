Mercoledì 8 Maggio 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Flosco, 33 anni, di Castel Volturno, si era reso irreperibile a dicembre quando, dopo aver usufruito di un permesso premio, non era rientrato nel carcere di Ariano Irpino. È stato catturato dopo cinque mesi dai carabinieri della stazione di Marigliano che lo hanno localizzato e arrestato nel bar di un distributore di carburanti a Mariglianella.I militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso di una carta di identità e di una patente di guida su cui erano apposte foto sue ma accanto ai dati anagrafici di un congiunto.Dopo averlo condotto in caserma i carabinieri hanno quindi dato esecuzione nei suoi confronti all’ordine di carcerazione da cui fuggiva: secondo il provvedimento, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Flosco deve scontare tre anni e due mesi per il reato di rapina aggravata.