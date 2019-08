CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:00

Patto Comune-Moscati per rilanciare il vecchio ospedale di Viale Italia e i servizi sanitari.Il nuovo manager della Città ospedaliera, Sergio Pizzuti, conferma l'avvio di una trattativa con il sindaco, Gianluca Festa, incontrato ieri mattina in occasione della donazione ricevuta dagli organizzatori di «Bimbo Days». La strada maestra prevede la restituzione della struttura di via Colombo, oggi della Regione, all'amministrazione di Piazza del Popolo, che in cambio cederebbe i suoli di contrada Amoretta.