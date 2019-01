«Sono malato e non ho più i soldi per curarmi: sono pronto a un gesto estremo». Lorenzo Preziosi, ex operaio della fabbrica Isochimica di Pianodardine, ad Avellino, questa mattina ha inscenato una protesta per lanciare un appello alle istituzioni per sbloccare la vicenda delle pensioni. Preziosi è malato di asbestosi e il Governo ancora non gli ha riconosciuto un minimo di pensione, ed è per questo motivo che minaccia azioni clamorose. «Faccio una sciocchezza, se il Governo non risolverà presto questo problema io sarò capace di tutto - dice all'Adnkronos -, tenendo tra le mani un cappio come provocazione. Io vivo di stenti e non riesco a curarmi. Non ho i soldi neppure per il mio funerale». Accanto a Preziosi c'erano gli altri ex operai della fabbrica dei veleni che portano avanti questa battaglia da ormai trent'anni. «Siamo stati abbandonati dalla politica - dicono - abbiamo lottato affinché il processo si celebrasse ad Avellino ma nessuno ci ha dato ascolto. L'altro giorno in udienza a Napoli, c'erano solo tre persone, un segnale che lascia spazio a tante riflessioni». E poi lanciano un appello al ministro Luigi Di Maio affinché non abbandoni i parenti che ancora oggi chiedono giustizia per i loro congiunti che negli anni si sono ammalati di amianto. Dopo poche ore, l'appello è stato raccolto dalla deputata dei Cinque Stelle Maria Pallini che ha annunciato il via libera all'incontro a Roma con il ministro al Lavoro. La deputata irpina ha telefonato all'operaio e lo ha rasserenato.

Lunedì 28 Gennaio 2019, 20:32

