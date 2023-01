Quadrelle, fa esplodere ordigni artigianali durante la Festa del Maio: bloccato e denunciato

Spara fuochi pirotecnici in occasione della Festa del Maio, utilizzando un mortaio in ferro autocostruito: finisce nei guai.

Il Comando Provinciale di Avellino dei Carabinieri, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, ha predisposto un servizio straordinario nel comune di Quadrelle. Nel corso dei controlli, i militari della Stazione di Baiano hanno sorpreso un 50enne di Mugnano del Cardinale intento a far esplodere artifizi pirotecnici, mediante l’utilizzo di un mortaio. In considerazione dell’evidente pericolosità i carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale esplosivo.

Si tratta di ordigni artigianali (materiale esplosivo non categorizzato), la cui elevata pericolosità è stata anche confermata dai Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per porto e detenzione di materiale esplodente nonché accensioni ed esplosioni pericolose. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza del materiale esplosivo.