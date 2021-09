Fabbrica abusiva di pelli in garage, denunciata coppia di cinesi

Avevano realizzato una fabbrica di capi in pelle all’interno di un garage, con tanto di sei dipendenti. Nei guai una coppia di cinesi di trent’anni. Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché sfruttamento del lavoro nero: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra presso un opificio di Santo Stefano del Sole insieme al personale dell’Asl di Avellino.

Il blitz ha portato alla denuncia della coppia proprietaria dell’impresa per il confezionamento di abbigliamento in pelle: i due sono ritenuti responsabili di sfruttamento dei sei lavoratori dipendenti (di cui uno risultato non regolarmente assunto) e per aver adibito un garage, in precarie condizioni di sicurezza e igienico sanitarie, a laboratorio di produzione, in difformità della destinazione d’uso urbanistica. L’immobile, di circa 120 metri quadrati, è stato sottoposto a sequestro.