Sprint finale per il rilancio della Industria Italiana Autobus.

I prossimi saranno giorni decisivi per la definizione della compagine societaria che dovrà gestire l'unica azienda italiana specializzata nella produzione di autobus. Sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy restano due manifestazioni di interesse per l'acquisizione delle quote pubbliche della Industria Italiana Autobus: a quella del gruppo Seri si aggiungerà, domani, quella della cordata guidata dal presidente del Frosinone calcio Maurizio Stirpe e dal numero uno del gruppo Sira Valerio Gruppioni.

Il gruppo di imprenditori che aveva già manifestato il proprio interesse nello scorso mese di marzo è stato invitato a presentare un'offerta vincolante per l'ingresso nella compagine sociale. In questo contesto, sindacati e lavoratori continuano a mettere pressione nei confronti del Governo per sollecitare un impegno finalizzato alla risoluzione definitiva della vertenza ed al decollo del progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus.

I segretari nazionali delle organizzazioni di categoria hanno sollecitato i vertici del Dicastero di via Molise a convocare un nuovo confronto sulla vertenza, al fine di conoscere nel dettaglio le manifestazioni di interesse presentate. Già invitati per il prossimo 5 giugno per la presentazione della proposta di piano industriale del gruppo Seri - i sindacati hanno sollecitato un'ulteriore convocazione per «conoscere nel dettaglio i contenuti del piano industriale anche del secondo soggetto interessato a rilevare le quote societarie dell'azienda».

La bozza di intesa, poi slittata, definita con il gruppo imprenditoriale casertano prevedeva la rinuncia di tutti i crediti vantati dagli attuali azionisti e l'immissione da parte del nuovo socio di cinquanta milioni di euro da destinare a investimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal piano industriale 20232026.

Leonardo esce del tutto dalla compagine societaria, mentre Invitalia dovrebbe rimanere, pur con una partecipazione marginale, per il prossimo triennio. In questa fase, l'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa avrà un ruolo di verifica del rispetto degli impegni assunti nel piano industriale. In caso contrario, potrà avocare le quote del soggetto privato e cercare un nuovo azionista. Condizioni che i lavoratori auspicano vengano assicurate anche alla cordata di Stirpe e Gruppioni che, nei giorni scorsi, è stata ricevuta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza degli attuali soci e degli assessori allo sviluppo economico delle Regioni Emilia Romagna e Campania. Sullo sfondo resta la vicenda dei terreni nel lotto di valle Ufita - di proprietà della Industria Italiana Autobus ma inutilizzati. Il procedimento di retrocessione avviato dall'Asi potrebbe, in qualche modo, indebolire l'interesse in vista di un'eventuale acquisizione.

Il numero uno del consorzio per lo sviluppo industriale Pasquale Pisano è certo, invece, che la procedura avviata non inciderà in alcun modo, ma finirà solo per scoraggiare eventuali interessi diversi dal rilancio della produzione di autobus per il trasporto pubblico.

«Abbiamo volutamente impresso un'accelerazione - ha spiegato - al fine di scongiurare il rischio di una speculazione immobiliare, ma anche una possibile strumentalizzazione».

Attenti a quanto accade, i lavoratori dello stabilimento di valle Ufita sono pronti a riprendere la mobilitazione dopo aver tirato il fiato nel corso degli ultimi giorni.