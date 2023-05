Brucia una fabbrica nel nucleo industriale di Lacedonia. Si tratta di IrpiniaZinco. L'azienda risulta semidistrutta da un incendio le cui cause sono ancora da accertare. Le linee di produzione non potranno riprendere a funzionare a breve. Oltre 70 i dipendenti. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda sul posto.

