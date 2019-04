Lunedì 1 Aprile 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arresto per false dichiarazioni sul reddito. In manette un uomo di 60 anni di Pratola Serra. I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Avellino, a seguito di una lunga attività di indagine nei mesi scorsi. Successivamente alle formalità di rito espletate in caserma da parte dei militari, il 60enne è stato trasferito presso la sua abitazione per l’espiazione della pena detentiva di un anno in regime di detenzione domiciliare.