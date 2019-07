Giovedì 25 Luglio 2019, 12:01

Il falso maresciallo torna in azione e fa un'altra vittima nella provincia di Avellino, sempre una persona anziana truffata e con lo stesso metodo utilizzato negli ultimi mesi. L'uomo telefona alla vittima prescelta spacciandosi per maresciallo e sostenendo che il nipote sia stato portato in Caserma per aver causato un incidente stradale grave. Di conseguenza annuncia l'arrivo di un avvocato per difenderlo dietro il pagamento di 7 mila euro. Poco dopo la telefonata, si presenta l'uomo a casa della vittima e ritira i soldi.A cadere nel tranello è stata una 70enne di Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, che, dopo essersi accorta della truffa, anche grazie all'intervento di un vicino, ha contattato i carabinieri della stazione locale. Episodi simili si sono verificati in tutta la provincia negli ultimi mesi e, data la modalità della truffa che si ripete in maniera uguale, è facile ipotizzare che dietro ci sia un truffatore seriale che ha deciso di prendere di mira le persone anziane.