Fanno il vino, famiglia intossicata dalle esalazioni: tre salvati in extremis

Un’intera famiglia intossicata dalle esalazioni sprigionate dall’uva in fermentazione. Tre le persone che sono state salvate appena in tempo. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. E’ accaduto ad Avella.

A lanciare l’allarme uno dei tre. Tutti avevano perso i sensi dopo essersi recati nella cantina dove si stavano facendo in casa il vino. Sono stati i vigili del fuoco a salvarli, dopo la telefonata di uno dei tre malcapitati che è riuscito a riprendersi. Quindi l’arrivo sul posto dei caschi rossi e dei sanitari del 118.