Era riservato a poco più di 1.500 persone, e invece, si è andati ben oltre. Il piano di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica messo in campo dalla Regione Campania, impegnando l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici ad effettuare tamponi e test rapidi a personale di pubblica utilità e forze di polizia, associazioni di volontariato, impiegati comunali, operatori ecologici e del trasporto pubblico, addetti alla vendita e la distribuzione di beni di prima necessità (farmacie, negozi alimentari) e dipendenti di aziende, ha coinvolto più persone di quante se ne immaginava.

In tanti sono arrivati al Piano di Zona, presso il Palazzetto dello Sport, mettendosi disciplinatamente in fila per ore, in attesa del proprio turno o per il tampone o per il test sierologico. Per le forze dell'ordine e i vigili urbani non c'è stato bisogno di alcun intervento particolare. Nessuna lamentela, nessuna contestazione. Una prova di civiltà e maturità per una comunità duramente provata dal Coronavirus, che intende, invece, collaborare con le autorità sanitarie e mettere a sicuro un territorio che, tuttavia, continua a far registrare ancora casi positivi.

L'importanza della mappatura avviata si evince, ovviamente, dai numeri emersi: 1.836 tamponi e 330 kit rapidi fino alla mattinata di ieri. Con l'aggiunta dei dati del pomeriggio di ieri, che saranno resi noti questa mattina, si intuisce da sé che si è andati ben oltre le previsioni. «Questa imponente operazione di screening sulla popolazione, concordata con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e con l'Asl - spiega il Commissario Prefettizio, Silvana D'Agostino - aveva una finalità ben precisa: rendere sicura, dal punto di vista sanitario, la progressiva ripresa delle attività economiche e commerciali, nonché del territorio. Ecco perché erano stati forniti gli elenchi delle figure professionali da sottoporre a tampone o test rapidi. In realtà, al Palazzetto dello Sport si sono presentate anche persone non inserite negli elenchi. Non si poteva, a quel punto, escluderle. Con grande sacrificio e abnegazione il personale addetto ai tamponi ha assicurato ugualmente a queste persone il servizio richiesto. D'altra parte anche a me erano giunte richieste di partecipare allo screening. Vuol dire che la gente è responsabile e vuole partecipare alla vita della città, avendo chiara la propria condizione sanitaria rispetto al Coronavirus. A questo punto non posso che ringraziare gli operatori sanitari e Biogem che hanno portato avanti il progetto di screening».

Naturalmente si parla nuovamente di Biogem. Il processamento dei tamponi è stato effettuato, per gran parte, infatti, proprio presso il centro di Camporeale. Dagli iniziali 150 tamponi al giorno, la struttura presieduta da Ortensio Zecchino è riuscita a esaminare anche oltre 400 tamponi al giorno.«Biogem, grazie all'instancabile impegno della sua task force Coronavirus - precisa Zecchino - è riuscita ad accrescere ulteriormente la sua capacità di processamento dei tamponi. La comunità arianese, finora particolarmente colpita dall'epidemia, e gli ospedali della zona hanno così potuto ottenere, in tempi rapidi, risposte tranquillizzanti sull'andamento dei contagi».



Per l'ex capogruppo del Pd, Carmine Grasso, finalmente è stata messa una pezza alla drammatica situazione che si era determinata in città nel marzo scorso. Era evidente che i tamponi andavano fatti prima. «Adesso però- riprende Grasso - bisogna continuare a prestare la massima attenzione e sostenere le ulteriori azioni dell'Asl sulle strutture ospedaliere. Il Frangipane, in particolare, necessita ancora definire i percorsi Covid e non Covid, per i quali c'è bisogno di una celere messa a punto». Se ne saprà qualcosa di più, ovviamente, a partire da domani con la riapertura del reparto di Neurologia. Nell'area Covid non c'è più la pressione delle settimane scorse. Sono drasticamente calati i ricoveri e molti dei sanitari provenienti da altri reparti potranno tornare alla loro precedente funzione. In pratica Cardiologia, Lungodegenza, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia. Mala rottura di un'apparecchiatura ha comportato la sospensione temporanea del Pronto Soccorso, con pazienti dirottati ad Avellino.

Da domani, infine, parte la distribuzione di mascherine per i bambini. Dall'Unità di Crisi della Regione sono pervenute al Comune 1.700 mascherine per bambini.

